Jak być moralnym po świecku. Agata Passent pyta prof. Hartmana

Kiedy wolno powiedzieć nieprawdę? Czy wypada moralizować innych? Wtrącać się w cudze sprawy? Prof. Jana Hartmana, autora wydanej niedawno książki „Etyka życia codziennego”, przepytuje Agata Passent.

Prof. Jan Hartman w rozmowie z Agatą Passent m.in. o tym, do czego służy etyka, czym się różni etyk od kaznodziei i moralisty, czy istnieje coś takiego jak prawo naturalne? A wreszcie: czy warto pielęgnować w sobie cnotliwość i uparcie dążyć do samorealizacji. I o sobie samym. – Od małego dziecka aspirowałem do tego, żeby być filozofem, i jako dziecko mieniłem się filozofem. Nigdy nie miałem żadnego kłopotu z wyborem kariery i zawodu – opowiada prof. Hartman, który już od dzieciństwa pisał traktaty filozoficzne. Teraz, nakładem PWN, ukazała się „Etyka życia codziennego”. Książka, która „może uczynić człowieka lepszym”.