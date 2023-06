Dzieje Bałkanów. Na czym polega ich wyjątkowość?

Wyjątkowość Bałkanów polega na jego położeniu na granicy: między Wschodem a Zachodem, światem kultury antycznej i barbarzyńców, między Rzymem a Konstantynopolem, który potem zamienił się w Stambuł.

Niemal każdy lud, który w poszukiwaniu lepszego życia szedł do Europy południowej ze wschodu albo z północy, zahaczał o Bałkany lub wręcz były one celem tej wędrówki. Nic dziwnego, że ten fragment Europy stał się etnicznym tyglem, a termin „bałkanizacja" oznacza mieszanie się, i to na każdym możliwym poziomie – kulturowym, religijnym czy językowym.

Slawistka z Artes Liberales z UW prof. Jolanta Sujecka tłumaczy, dlaczego tamtejsza wielokulturowość, wielojęzyczność i wieloreligijność sprawdzały się całkiem nieźle za rządów bizantyńskich i osmańskich, a stały się problemem w XIX w. oraz czym jest Bałkańska Liga Językowa i co jeszcze, oprócz języka, łączy mieszkańców tego regionu świata.