Agenci gestapo w Krakowie: kim byli? Ich wydajność była iście stachanowska

Rozmowa z dr Alicją Jarkowską z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorką książki „Brunatna pajęczyna. Agenci gestapo w okupowanym Krakowie i ich powojenne losy”.

W Krakowie okupowanym przez Niemców działało ponad tysiąc agentów gestapo. Jeśli doliczyć jeszcze tajnych współpracowników innych niemieckich służb, to niewykluczone, że jeden agent przypadał na ok. 250 mieszkańców miasta. Wśród nich byli Austriacy, volksdeutsche, Polacy i Żydzi. Także kobiety. Podejmowali współpracę z gestapo z różnych powodów: ze strachu, dla pieniędzy, niektórzy uważali, że to kariera, dzięki której zostaną kimś. Ich wydajność była iście stachanowska. Byli budowniczymi strachu. Wydawali ukrywających się Żydów, doprowadzali do aresztowań wśród żołnierzy podziemia. Za sukcesy otrzymywali mieszkania po ofiarach, przejmowali ich biznesy.

Ich działaniu w czasie wojny i po niej przyjrzała się Alicja Jarkowska, autorka książki „Brunatna pajęczyna. Agenci gestapo w okupowanym Krakowie i ich powojenne losy”.

***

