Polityka o książkach. Odc. 13
Książki na wakacjach i książki na jesień. Czy umiemy jeszcze czytać dla przyjemności?
OGLĄDAJ:
W podkaście „Polityka o książkach” Justyna Sobolewska rozmawia z Agatą Kasprolewicz, dziennikarką i autorką podkastu „Raport o książkach”, o tym, jak nam się czytało w wakacje i na co czekamy na jesieni. Zastanawiamy się też, czy rzeczywiście czymś się różni czytanie zawodowe od czytania dla przyjemności.
Rozmawiamy o sile fikcji, dlaczego to właśnie powieść może najlepiej uchwycić istotę życia. I o tym, jak bardzo temat wojny przenika literaturę: i tę dawniejszą, i tę najbardziej współczesną. Ale od tematu wojennego odrywa nas kuchnia włoska, która okazuje się dość świeżym wynalazkiem. Rozmawiamy też o książkach, których nie czytałyśmy, a które okazują się znane. Jak mówić o książkach, których się nie czytało?
No i przyglądamy się temu, co czeka nas na jesieni.
Oto lista książek, o których mówiłyśmy:
Herman Melville, Moby Dick, t. 1–2, przeł. Bronisław Zieliński, PIW
Czesław Miłosz, Rodzinna Europa, Znak
Jerzy Andrzejewski, Dziennik, Instytut Mikołowski
Ishbel Szatrawska, Wyrok, Cyranka
Serhij Żadan, Arabeski, przeł. Michał Petryk, Czarne
Max Blecher, Dzieła zebrane, przeł. Joanna Kornaś-Warwas, PIW
John Dickie, Delizia. Wielka historia Włochów i ich jedzenia, przeł. Natalia Mętrak-Ruda, WAB
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Gepard, przeł. Stanisław Kasprzysiak, Czuły Barbarzyńca
Richard Flanagan, Ścieżki północy, przeł. Maciej Świerkocki, Czarne
Ołeksandr Myhed, Kryptonim dla Hioba. Kroniki inwazji, przeł. Jerzy Czach, Czarne
Maciej Hen, Tratwa dla pomarańczy, Filtry
Michele Houellebecq, Serotonina, przeł. Beata Geppert, WAB
Premiery jesienne:
Zyta Rudzka, Tylko durnie żyją do końca, WAB
Colm Tóibín, Long Island, przeł. Jerzy Kozłowski, Rebis
Abdulrazhak Gurnah, Kradzież, przeł. Agnieszka Walulik, Wydawnictwo Poznańskie
Santiago Roncagliolo, Czwarty miecz, przeł. Tomasz Pindel, ArtRage
SŁUCHAJ: