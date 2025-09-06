Przejdź do treści
Justyna Sobolewska
6 września 2025
Polityka o książkach

Polityka o książkach. Odc. 13

Książki na wakacjach i książki na jesień. Czy umiemy jeszcze czytać dla przyjemności?

6 września 2025
Agata Kasprolewicz Agata Kasprolewicz Anna Amarowicz / Polityka
Jak nam się czytało w wakacje i na co czekamy na jesieni? Czy rzeczywiście czymś się różni czytanie zawodowe od czytania dla przyjemności?

W podkaście „Polityka o książkach” Justyna Sobolewska rozmawia z Agatą Kasprolewicz, dziennikarką i autorką podkastu „Raport o książkach”, o tym, jak nam się czytało w wakacje i na co czekamy na jesieni. Zastanawiamy się też, czy rzeczywiście czymś się różni czytanie zawodowe od czytania dla przyjemności.

Rozmawiamy o sile fikcji, dlaczego to właśnie powieść może najlepiej uchwycić istotę życia. I o tym, jak bardzo temat wojny przenika literaturę: i tę dawniejszą, i tę najbardziej współczesną. Ale od tematu wojennego odrywa nas kuchnia włoska, która okazuje się dość świeżym wynalazkiem. Rozmawiamy też o książkach, których nie czytałyśmy, a które okazują się znane. Jak mówić o książkach, których się nie czytało?

No i przyglądamy się temu, co czeka nas na jesieni.

Oto lista książek, o których mówiłyśmy:

Herman Melville, Moby Dick, t. 1–2, przeł. Bronisław Zieliński, PIW
Czesław Miłosz, Rodzinna Europa, Znak
Jerzy Andrzejewski, Dziennik, Instytut Mikołowski
Ishbel Szatrawska, Wyrok, Cyranka
Serhij Żadan, Arabeski, przeł. Michał Petryk, Czarne
Max Blecher, Dzieła zebrane, przeł. Joanna Kornaś-Warwas, PIW
John Dickie, Delizia. Wielka historia Włochów i ich jedzenia, przeł. Natalia Mętrak-Ruda, WAB
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Gepard, przeł. Stanisław Kasprzysiak, Czuły Barbarzyńca
Richard Flanagan, Ścieżki północy, przeł. Maciej Świerkocki, Czarne
Ołeksandr Myhed, Kryptonim dla Hioba. Kroniki inwazji, przeł. Jerzy Czach, Czarne
Maciej Hen, Tratwa dla pomarańczy, Filtry
Michele Houellebecq, Serotonina, przeł. Beata Geppert, WAB

Premiery jesienne:

Zyta Rudzka, Tylko durnie żyją do końca, WAB
Colm Tóibín, Long Island, przeł. Jerzy Kozłowski, Rebis
Abdulrazhak Gurnah, Kradzież, przeł. Agnieszka Walulik, Wydawnictwo Poznańskie
Santiago Roncagliolo, Czwarty miecz, przeł. Tomasz Pindel, ArtRage

Justyna Sobolewska

Justyna Sobolewska

Krytyczka literacka, pisarka i dziennikarka tygodnika „Polityka”. Autorka zbioru esejów „Książka o czytaniu” (2012, 2016), wyboru opowiadań Kornela Filipowicza „Moja kochana, dumna prowincja” (2017) i biografii Kornela Filipowicza „Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu” (2020). Współautorka książki „Stówka. Przeczytaj to jeszcze raz” napisanej z Anną Dziewit-Meller (2021). Laureatka PIK-owego Lauru przyznawanego przez Polską Izbę Książki za popularyzację czytelnictwa w kategorii mediów drukowanych. Przewodniczy kapitule Nagrody Literackiej m. st. Warszawy, zasiada w jury Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza oraz Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Mieszka w Warszawie.
