Książki na wakacjach i książki na jesień. Czy umiemy jeszcze czytać dla przyjemności?

Jak nam się czytało w wakacje i na co czekamy na jesieni? Czy rzeczywiście czymś się różni czytanie zawodowe od czytania dla przyjemności?

W podkaście „Polityka o książkach” Justyna Sobolewska rozmawia z Agatą Kasprolewicz, dziennikarką i autorką podkastu „Raport o książkach”, o tym, jak nam się czytało w wakacje i na co czekamy na jesieni. Zastanawiamy się też, czy rzeczywiście czymś się różni czytanie zawodowe od czytania dla przyjemności.

Rozmawiamy o sile fikcji, dlaczego to właśnie powieść może najlepiej uchwycić istotę życia. I o tym, jak bardzo temat wojny przenika literaturę: i tę dawniejszą, i tę najbardziej współczesną. Ale od tematu wojennego odrywa nas kuchnia włoska, która okazuje się dość świeżym wynalazkiem. Rozmawiamy też o książkach, których nie czytałyśmy, a które okazują się znane. Jak mówić o książkach, których się nie czytało?

No i przyglądamy się temu, co czeka nas na jesieni.

Oto lista książek, o których mówiłyśmy:

Herman Melville, Moby Dick, t. 1–2, przeł. Bronisław Zieliński, PIW

Czesław Miłosz, Rodzinna Europa, Znak

Jerzy Andrzejewski, Dziennik, Instytut Mikołowski

Ishbel Szatrawska, Wyrok, Cyranka

Serhij Żadan, Arabeski, przeł. Michał Petryk, Czarne

Max Blecher, Dzieła zebrane, przeł. Joanna Kornaś-Warwas, PIW

John Dickie, Delizia. Wielka historia Włochów i ich jedzenia, przeł. Natalia Mętrak-Ruda, WAB

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Gepard, przeł. Stanisław Kasprzysiak, Czuły Barbarzyńca

Richard Flanagan, Ścieżki północy, przeł. Maciej Świerkocki, Czarne

Ołeksandr Myhed, Kryptonim dla Hioba. Kroniki inwazji, przeł. Jerzy Czach, Czarne

Maciej Hen, Tratwa dla pomarańczy, Filtry

Michele Houellebecq, Serotonina, przeł. Beata Geppert, WAB

Premiery jesienne:

Zyta Rudzka, Tylko durnie żyją do końca, WAB

Colm Tóibín, Long Island, przeł. Jerzy Kozłowski, Rebis

Abdulrazhak Gurnah, Kradzież, przeł. Agnieszka Walulik, Wydawnictwo Poznańskie

Santiago Roncagliolo, Czwarty miecz, przeł. Tomasz Pindel, ArtRage

