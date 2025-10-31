Wszystkie zmartwienia Jarosława Kaczyńskiego, czyli CPK, afera w IKEA i Zbigniew Ziobro

W najnowszym odcinku „Polskiego demo” Michał Tomasik, dr Anna Materska-Sosnowska i Krzysztof Izdebski przyglądają się politycznym konwencjom PiS i Koalicji Obywatelskiej – od trosk Jarosława Kaczyńskiego z powodu niemiecko-brukselskich zagrożeń po próby Donalda Tuska ożywienia zmęczonego rządu – pytając, czy to początek nowego otwarcia, czy tylko polityczna powtórka z rozrywki.

Co łączy sok pomidorowy, piosenkarkę Lunę i posła PiS z Opoczna? A co ma wspólnego Luwr, IKEA i konwencja Koalicji Obywatelskiej? Rozwiązanie obu politycznych zagadek znajdują się w najnowszym odcinku „Polskiego demo”, w którym Michał Tomasik („Polityka”), dr Anna Materska-Sosnowska i Krzysztof Izdebski (Fundacja Batorego) przyglądają się weekendowy konwencji. Czy dwa największe ugrupowania wymyśliły – czy tylko myślały – jak skraść serca wyborców ? Czy najświeższe doniesienia ze świata politycznych afer i skandali staną się faktycznym „nowym otwarciem”, którymi miały być konwencje? Na te i inne pytania odpowiadamy w trzecim odcinku podkastu.

W dyskusji znalazło się także miejsce na szersze spojrzenie na postulaty prezentowane przez największe ugrupowania. Z jednej strony analizujemy słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który wygłosił dwa przemówienia – na otwarcie i zamknięcie spotkania partii w Katowicach. Lider PiS mówił m.in. o „opcji niemiecko-brukselskiej”, zagrożeniu dla polskiej suwerenności ze strony Francji i Niemiec czy o strategicznym sojuszu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Dr Anna Materska-Sosnowska ocenia, na ile akcenty w przemówieniu Jarosława Kaczyńskiego wpisują się w akcesję do międzynarodowego ruchu sympatyków MAGA.

Z drugiej strony, po zjednoczeniu Koalicji Obywatelskiej sięgamy do wypowiedzi polityków i lidera największej partii współtworzącej rząd. Krzysztof Izdebski odpowiada na sugestię premiera Donalda Tuska, wyrażoną w wywiadzie dla brytyjskiego „The Sunday Times”, że Europejska Konwencja Praw Człowieka nie przystaje do politycznej rzeczywistości i problemu z migracją. Pochylamy się również nad nowym otwarciem rządu, zmęczonego dwuletnim sprawowaniem władzy. To wszystko w kontekście Igrzysk Wolności, w których zarówno Fundacja Batorego, jak i „Polityka” brały czynny udział.

Po więcej analiz, relacji i ocen – nie zawsze śmiertelnie poważnych – zapraszamy do najnowszego odcinka. Jak co tydzień omawiamy to, co w polskiej przestrzeni publicznej i politycznych narracjach grzeje najmocniej, szukając szerszego kontekstu i demokratycznego sensu.