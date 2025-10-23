Czy Orbán to tajna broń Putina? Polityczny kameleon chce zrobić z Węgier pępek świata

Dziś Orbán, rozpięty między USA i Rosją, ma swój moment. Nie jest fanem Putina, ale prorosyjska polityka – szczególnie w kontekście Ukrainy – idealnie pasuje mu w polityce wewnętrznej.

Niewiele brakowało a Viktor Orbán na jeden dzień zrobiłby ze swojego niewielkiego kraju geopolityczny pępek świata. Ostatecznie nie dojdzie do zapowiadanego spotkania „Wielkiej Dwójki” - Władimira Putina i Donalda Trumpa - w Budapeszcie, gdzie mieli omawiać przyszłość Ukrainy. Ale węgierski premier już awansował do dyplomatycznej pierwszej ligi – głównie z powodu dobrych relacji jednocześnie z Waszyngtonem i Moskwą (a także z Pekinem). Jak do tego doszło?

Orbán to polityczny kameleon. Zaczynał pod koniec lat 90. jako lider studenckich protestów przeciwko komunistycznemu reżimowi – lansował się wtedy na liberała. Z takich pozycji w 1998 r. pierwszy raz został premierem. Ale gdy po czterech latach przegrał wybory, doszedł do wniosku, że Węgrami nie da się rządzić z centrum. I skręcił w prawo. W tych czasach jego mentorem był Benjamin Netanjahu, który wprowadził go na republikańskie salony w USA i poznał z Trumpem.

Z drugiej strony, Orbán nie jest fanem Putina, ale prorosyjska polityka – szczególnie w kontekście Ukrainy – idealnie pasuje mu w polityce wewnętrznej, opartej na resentymencie wobec Zachodu. Dziś Orbán, rozpięty między USA i Rosją, ma swój moment.