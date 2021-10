Nomadland. Wszyscy będziemy pracować jak w Uberze?

Krótkoterminowe zlecenia były reklamowane jako cudownie elastyczne i dające nieograniczone możliwości. Naprawdę dają niepewność i brak jakichkolwiek zobowiązań pracodawcy wobec pracowników. Rozmowa z Jessicą Bruder, autorką książki „Nomadland. W drodze za pracą”.

– Myślę o koronawirusie jak o benzynie, która oblewa dom, który i tak już płonął. Niektórzy nie zauważali wcześniej tego pożaru. Ale teraz, gdy płomienie są wyższe i gorąco nie do wytrzymania, to zaczynają na to zwracać uwagę – mówi Jessica Bruder.

Między technologią a naturą rozgrywa się wielka gra, której stawką jest nasza przyszłość. Globalna pandemia, która przerwała łańcuchy dostaw, opróżniła szklane biurowce i dała nam czas na przemyślenie życiowych wyborów, jest świetnym pretekstem do pogłębionej refleksji nad tym, jak może wyglądać świat, gdy się z niej wykaraskamy.

Wiemy już, że nie zatrzęsła w posadach światowym porządkiem. Bogatsi są jeszcze bogatsi, cyfrowi giganci trzymają nas w szachu, a populiści – nawet jeśli odchodzą z urzędu – zostawiają w spadku poturbowane instytucje i rzeszę obywateli podejrzliwych wobec systemu. Mimo wszystko okazji do głębokiej przebudowy nie można zmarnować.

Co dwa tygodnie wspólnie z zaproszonymi gośćmi rozkładamy na czynniki pierwsze śmiałe wizje i pomysły, które będą kształtować naszą zbiorową wyobraźnię w najbliższych latach.

W ósmym odcinku gościem jest Jessica Bruder, dziennikarka i autorka książki „Nomadland. W drodze za pracą”.

