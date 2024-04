A jednak tuczy, czyli jak kradnie się rowery i dlaczego tak łatwo

Jak jest naprawdę, opowiada paser handlujący kradzionymi rowerami. Na potrzeby tego podkastu nazwałem go Trzynastką. Sami przekonajcie się dlaczego.

Co roku mniej więcej 13 tys. Polaków doświadcza traumatycznego doświadczenia straty roweru w wyniku kradzieży. To dane mocno niedoszacowane. Ale innych nie ma. Kolejnej traumy najczęściej doświadczają na posterunku policji, kiedy dowiadują się, że właściwie szanse na odzyskanie ukochanego roweru najczęściej są znikome. Wykrywalność tego typu przestępstw jest na poziomie 30 proc. Tyle cyfry. A jak jest naprawdę, opowiada paser handlujący kradzionymi rowerami. Na potrzeby tego podkastu nazwałem go Trzynastką. Sami przekonajcie się dlaczego.

