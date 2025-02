Mama idzie na rower. Dlaczego kobiety jeżdżą rzadziej niż mężczyźni?

Dlaczego kobiety mają wyrzuty sumienia, idąc na rower. I czego na rowerze doświadczają (np. halucynacji). Juliusz Ćwieluch rozmawia z Anią „Ręką” Rączkowską.

Razem z Anią „Ręką” Rączkowską rozmawiamy o tym, dlaczego kobiety mają wyrzuty sumienia, idąc na rower. I jeszcze o tym, czego na rowerze doświadczają – np. halucynacji. W tym odcinku rozmawiamy również o książkach i filmach, bo Ręka to dziennikarka działu kulturalnego. Niekulturalnie zrobiło się tylko przez chwilę, kiedy uświadomiliśmy sobie, że Państwo są w Calpe, a my nie.

***

Dziękujemy, że słuchasz naszych podkastów. Powstają one dzięki wsparciu cyfrowych prenumeratorów. Ciesz się dostępem do wszystkich, także specjalnych materiałów „Polityki”, i dołącz do grona prenumeratorów Polityka.pl.