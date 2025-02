Jedziemy do Calpe! A właściwie to lecimy. Odcinek nie tylko dla rowerowych ultrasów

Na tym, co was może spotkać w Calpe, nie kończymy. Cezary Urzyczyn mówi m.in. o tym, że życie zbudował na zasadzie 3R: rodzina, rower, robota. Tylko czasem myli mu się kolejność.

Jedziemy do Calpe! A właściwie to lecimy, co sugeruje nawet bohater tego podkastu Cezary Urzyczyn. On sam właściwie mógłby tam pojechać na rowerze, skoro ma na swoim koncie ponad 1200 km za jednym zamachem (nie próbujcie tego nie tylko w domu). Ale mówi, że szkoda czasu, skoro leci się po słońce na rowerze. Jednak na tym, co was może spotkać w Calpe, nie kończymy, bo Czarek mówi, że swoje życie zbudował na zasadzie 3R: rodzina, rower, robota. Zdaje się tylko, że czasem myli mu się kolejność. Odcinek zdecydowanie nie tylko dla rowerowych ultrasów, bo Urzyczyn jeździł ultra, jeszcze zanim to wynaleźli.

***

Cieszymy się, że słuchasz naszych podkastów. Powstają one również dzięki wsparciu naszych cyfrowych prenumeratorów. Aby w pełni skorzystać z możliwości słuchania i czytania tekstów naszych autorów z bieżących i archiwalnych numerów „Polityki” i wydań specjalnych, dołącz do grona prenumeratorów Polityka.pl.