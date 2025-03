Ekstra opowieści o ekstra książce, czyli Jakub Kornhauser i jego premie górskie

Jak przystało na rozmowę z opowiadaczem klasy mistrzowskiej, meandrujemy po tematach rowerowych, obgadujemy rodzinę Kornhauserów (nie całą) oraz obnażamy awangardę na rowerach.

„Premie górskie najwyższej kategorii” to książka do czytania i do jeżdżenia. Do jeżdżenia, bo to rodzaj przewodnika rowerowego. Okazuje się, że to również wspaniała książka do opowiadania. A w tym Jakub Kornhauser ma czarny pas i Order Podwiązki w jednym.

Jak przystało na rozmowę z opowiadaczem klasy mistrzowskiej, meandrujemy po tematach rowerowych, obgadujemy rodzinę Kornhauserów (nie całą) oraz obnażamy awangardę na rowerach. Bo rower, jak powszechnie wiadomo, to czysta awangarda. To na serio bardzo ekstra odcinek.

***

Cieszymy się, że słuchasz naszych podkastów. Powstają one również dzięki wsparciu naszych cyfrowych prenumeratorów. Aby w pełni skorzystać z możliwości słuchania i czytania tekstów naszych autorów z bieżących i archiwalnych numerów „Polityki” i wydań specjalnych, dołącz do grona prenumeratorów Polityka.pl.