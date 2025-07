5 tys. km na rowerze przez USA. Jak Aneta Lamik tego dokonała?

Aneta Lamik jest pierwszą Polką, która ukończyła słynny wyścig RAAM – Race Across America.

W najnowszym odcinku podkastu „Rowery, nie bajki” rozmawiamy z Anetą Lamik, która w tym roku ukończyła legendarny wyścig RAAM – Race Across America. To jeden z najtrudniejszych ultrakolarskich wyścigów świata, ciągnący się przez całe Stany Zjednoczone. Uczestnicy mają do pokonania ok. 5 tys. km w limicie kilkunastu dni. To wyścig, który testuje nie tylko wytrzymałość fizyczną, ale przede wszystkim siłę psychiczną, organizację logistyki i determinację całego zespołu.

Aneta Lamik jest pierwszą Polką, która tego dokonała. W rozmowie z Juliuszem Ćwieluchem opowiada, jak wyglądał RAAM dzień po dniu, dlaczego zdecydowała się wziąć kredyt, żeby spełnić to marzenie, i co najbardziej zapamięta z tej ekstremalnej przygody.

