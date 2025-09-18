Adam Wajrak, ślady i jednoślady. Nigdy nieopowiedziana historia miłości do rowerów

To żaden świeży romans, a historia miłosna z długim ogonem. Tyle że nieznana. I wcześniej nieopowiadana.

OGLĄDAJ:

Większości z Państwa Adam Wajrak kojarzy się z tropami i śladami zwierząt. Kto go obserwuje w mediach społecznościowych, ten wie, że w kwestii śladów ma jeszcze jedną superzajawkę – jednoślad. Patrząc, z jaką frajdą przemierza Puszczę Białowieską na swoim niemal pancernym, wojskowym rowerze i w za dużych goglach, można mu niemal pozazdrościć tej radości świeżo narodzonego rowerzysty. Jednak nic bardziej mylnego, bo to żaden świeży romans, a historia miłosna z długim ogonem. Tyle że nieznana. I wcześniej nieopowiadana.

Tata Adama Wajraka był zapalonym kolarzem. Jednym z tych, których miłość do kolarstwa była większa niż fizyczne możliwości. Ostatecznie skończył jako międzynarodowy sędzia kolarski. Liczył, że chociaż syn zajdzie, a raczej zajedzie w kolarstwie dalej. Znacie Państwo takie historie, ale nie tę, więc... co ja będę opowiadał. Sami posłuchajcie, a najlepiej oglądnijcie na kanale „Rowery, nie bajki” na YouTube.