Juliusz Ćwieluch
Juliusz Ćwieluch
18 września 2025
Rowery nie bajki

Rowery, nie bajki. Odc. 43

Adam Wajrak, ślady i jednoślady. Nigdy nieopowiedziana historia miłości do rowerów

18 września 2025
Adam Wajrak i Juliusz Ćwieluch Adam Wajrak i Juliusz Ćwieluch Leszek Zych / Polityka
To żaden świeży romans, a historia miłosna z długim ogonem. Tyle że nieznana. I wcześniej nieopowiadana.

OGLĄDAJ:

Większości z Państwa Adam Wajrak kojarzy się z tropami i śladami zwierząt. Kto go obserwuje w mediach społecznościowych, ten wie, że w kwestii śladów ma jeszcze jedną superzajawkę – jednoślad. Patrząc, z jaką frajdą przemierza Puszczę Białowieską na swoim niemal pancernym, wojskowym rowerze i w za dużych goglach, można mu niemal pozazdrościć tej radości świeżo narodzonego rowerzysty. Jednak nic bardziej mylnego, bo to żaden świeży romans, a historia miłosna z długim ogonem. Tyle że nieznana. I wcześniej nieopowiadana.

Tata Adama Wajraka był zapalonym kolarzem. Jednym z tych, których miłość do kolarstwa była większa niż fizyczne możliwości. Ostatecznie skończył jako międzynarodowy sędzia kolarski. Liczył, że chociaż syn zajdzie, a raczej zajedzie w kolarstwie dalej. Znacie Państwo takie historie, ale nie tę, więc... co ja będę opowiadał. Sami posłuchajcie, a najlepiej oglądnijcie na kanale „Rowery, nie bajki” na YouTube.





Dziennikarz, reporter. Lubi rozmawiać, stąd jego słabość do wywiadów. Przez lata specjalizował się również w tematyce wojskowej, czego pokłosiem są książki „Generałowie” i „Dlaczego przegramy wojnę z Rosją”. Ostatnio autor podkastu „Rowery, nie bajki”. Urodził się w Starachowicach, studiował w Krakowie, mieszka w Warszawie, którą lubi.
