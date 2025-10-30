True Love o rowerach i do rowerów, czyli czym są ręcznie robione rowery?

Ręcznie robione rowery pokazują, że w świecie zdominowanym przez seryjną produkcję wciąż liczy się indywidualność, odwaga i pomysł na własne dwa koła.

Na targach Bespoked w Dreźnie można było uwierzyć, że ręcznie robione rowery to kawał rowerowego rynku i na serio nie ma się co martwić o branżę, bo ta ma się świetnie. Co jak wiadomo, niestety nie jest prawdą. Ale w Dreźnie przechodząc koło większości z wystawianych rowerów szczęka opadała albo z zachwytu, albo ze zdziwienia, że tak można w rowery. Na szczęście wystarczyło zapytać o cenę, żeby szybko wrócić na ziemię. Ale prawda jest taka, że framebuilderzy którzy przywieźli na targi swoje dzieła, to awangarda przemysłu rowerowego. To oni biorą na siebie ryzyko szukania nowych rozwiązań, to oni testują nowe materiały, wymyślają nowe zastosowania. Na tych targach trzeba po prostu być. Można tam odzyskać wiarę w to, że rower ciągle możesz zaskakiwać. I to tak wspaniale.