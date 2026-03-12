Alicja w krainie rowerów. Zwiedziła całą Polskę: Mamy różnorodne i piękne szlaki

Alicja Cieloch na rowerze przejechała całą Polskę i napisała o tym przewodnik. Jak to było, opowiada Julkowi Ćwieluchowi. I kłóci się z nim na temat elektrycznego gravelu. Kulturalnie.

W dobie Internetu przewodniki nie mają chyba łatwego życia. Ale ten napisany przez Alicję Cieloch (Shetravels.pl) ma ten walor, że został nie tylko napisany, ale wcześniej po prostu przejechany. „Polska rowerem” to towar sprawdzony. Sensownie oznaczony, klarownie złożony. I jak na przewodniki przestało zbyt lakoniczny. Nie ma tam tych wszystkich fajnych historii, które ci się przydarzają, jak robisz kilka tysięcy kilometrów – bo nie o to chodzi w przewodnikach. Na szczęście dokładnie o to chodzi w podcastach. Obietnica, że zajrzymy za kulisy pisania przewodnika rowerowego brzmi jak z taniego Internetu. Ale już ta, że opowiemy, czego nie napisano, jest ok. I taka jest ta opowieść, bo rower to właśnie przygoda. Nie da się wszystkiego zaplanować – nawet z najlepszym przewodnikiem. Nie da się wszystkiego przewidzieć. Zaskoczenia często są tym, co w danej podróży jest najlepsze. Zwłaszcza w podróży rowerem, który pozwala doświadczać świat mocniej. Bywają również te mniej przyjemne. O tym też będzie parę słów.

Tradycyjnie będzie również o szklance, czyli jak jest z polską infrastrukturą rowerową. I gdzie jest, jak już jest, i czego nie ma. Kto ma dzieci, niech nadstawia ucha, bo są takie trasy, które stworzono dla całych rodzin. I podobno to działa. Odnośnie działania to będzie też o tym, czy elektryczny gravel działa. Dla kogo to działanie i czy to w ogóle ma sens. Zdania, jak wiadomo, są podzielone. A opinii tyle, ilu użytkowników. Ale jest się o co kłócić, bo Alicja przyjechała do studia na karbonowym gravelu z napędem elektrycznym. Ważącym niewiele więcej niż gravel z klasycznym napędem na stalowej ramie. Odpada argument, że ciężko. Ale czy to niweluje ten, że po co w ogóle ten napęd elektryczny? Sami posłuchajcie, bo to kulturalna sprzeczka. Kulturalnie zapraszamy więc do słuchania i oglądania, bo Alicja w krainie rowerów jest dosyć krótko, ale widać, że nie wypadła z króliczej dziury.