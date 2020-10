Co dalej z rewolucją na Białorusi

Od sfałszowanych wyborów minęły już prawie dwa miesiące, lecz protesty nie ustają. Czy doprowadzą do obalenia reżimu Łukaszenki? Rozmowa ze Sławomirem Sierakowskim.

Aleksandr Łukaszenka miał nadzieję, że przetrzyma demonstrantów, ale na razie to oni wciąż utrzymują inicjatywę. Co tydzień setki tysięcy ludzi wychodzą na ulice, mnożą się nowe formy protestu. Białorusini demonstrują na głównych placach i alejach Mińska, ale też w innych miastach i na własnych podwórkach, gdzie milicja i OMON boją się zapuszczać. Co przyniosą miesiące protestów? Czy Łukaszenka może wciąż liczyć na Putina? Co Polska i Europa mogą zrobić dla Białorusi? Rozmowa z publicystą „Polityki” i socjologiem Sławomirem Sierakowskim, który przez miesiąc był świadkiem i uczestnikiem wydarzeń za naszą wschodnią granicą.