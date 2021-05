Co dalej z covidem? Szczepionkowy wyścig z czasem

Czy czeka nas czwarta fala pandemii we wrześniu czy nawet w czerwcu? Czy rząd znosi obostrzenia w rozsądnym tempie? Co dalej ze szczepieniami? Rozmowa z dr Pawłem Grzesiowskim.

Liczba nowych zakażeń koronawirusem spada, a za nią liczba osób w szpitalach czy pod respiratorami. Wygląda na to, że na razie pandemia nam odpuszcza. Pytanie, jak długa będzie ta pauza i co zrobić, by po niej nie przyszła kolejna mordercza fala. Wśród znoszonych przez rząd obostrzeń kluczowe znaczenie będą miały szkoły, bo ich otwarcie na uczniów niesie z sobą największe ryzyko. Najważniejszy jest jednak program szczepień. Żeby zatrzymać rozwój epidemii w Polsce, powinniśmy do końca wakacji podwoić liczbę osób zaszczepionych; po zastrzyk powinno się zgłosić kolejnych 15 mln Polaków. Jak to zrobić? Jak zachęcać tych nieprzekonanych? Rozmowa z ekspertem Naczelnej Rady Lekarskiej ds. covid-19, immunologiem dr Pawłem Grzesiowskim.