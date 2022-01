Bendyk: Czy w 2022 r. spojrzymy w górę?

Czy w rozpoczętym roku pożegnamy się już z pandemią? Co się zmieni w gospodarce, czy dalej będziemy pracowali zdalnie? Co z katastrofą klimatyczną i kryzysem demokracji? Rozmowa z prezesem Fundacji Batorego i publicystą „Polityki” Edwinem Bendykiem.

Na przełomie roku spieraliśmy się o film „Nie patrz w górę”. Cokolwiek o nim sądzimy, na pewno stał się on okazją do tego, żeby się zastanowić nad tym, dokąd zabrnęliśmy jako cywilizacja. Jak będziemy sobie radzili z trwającą już trzeci rok pandemią koronawirusa? Co z jej konsekwencjami gospodarczymi? Globalizacją, pracą zdalną, robotyzacją? Jaki będzie świat po pandemii? Czy zatrzymamy katastrofę klimatyczną i czy demokracja przetrwa to wszystko?