Chaciński: Essa i inne. Skąd się biorą młodzieżowe słowa

Czy wiesz, co znaczy w ustach młodych ludzi „slay”, „odklejka”, „be be beton” czy „he, he, siedemnaście”? Po słowach, których nie powinni wypowiadać starsi, oprowadza Bartek Chaciński, członek kapituły plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku.

Co łączy „Seksmisję”, Winiego i Stachursky’ego? Czy należy używać słowa „łymyn”? Czy sigma i gigachad są wzorcami męskości? Jak słowa zmieniają znaczenia? O kolejnej edycji plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku mówi Bartek Chaciński, szef działu Kultura i dziennikarz muzyczny „Polityki”.