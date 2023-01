Razem czy osobno? Jak opozycja będzie rywalizować z PiS

W jakiej konfiguracji opozycja demokratyczna przystąpi do jesiennych wyborów do Sejmu i Senatu? Czy jest wciąż szansa na wspólną listę? Rozmowa z politolożką dr Anną Materską-Sosnowską.

W kilku ostatnich głosowaniach w Sejmie na opozycji doszło do rozdźwięku. Partie podzieliły się w sprawie głosowania nowelizacji ustawy o SN, która ma odblokować unijne pieniądze z KPO, i w sprawie pisowskiej propozycji zmian w kodeksie wyborczym. Z końcem roku minął zaproponowany przez Donalda Tuska deadline dotyczący decyzji o wspólnej liście. Na weekendowym zjeździe Polska 2050 Szymona Hołowni nie podjęła decyzji w tej sprawie. Co jeszcze może zrobić opozycja? A jeśli nie wspólna lista, to co? Rozmowa z dr Anną Materską-Sosnowską z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego.