Przyszłość prezesa PiS. Czy Jarosław Kaczyński powinien odejść?

Prezes PiS ogłosił, że chce pozostać na stanowisku na kolejną kadencję, choć jeszcze niedawno się odgrażał, iż w przyszłym roku odejdzie. Czy to dobra wiadomość, a jeśli tak, to dla kogo? Rozmowa z Anną Dąbrowską.

Jarosław Kaczyński sprawia wrażenie, jakby wciąż nie otrząsnął się z porażki wyborczej i nie był w stanie postawić diagnozy, dlaczego jego partia przegrała 15 października. W partii mnożą się konflikty między radykałami a skrzydłem „umiarkowanym”, nie widać też jasnej strategii na wybory samorządowe. Coraz więcej osób – otwarcie lub mniej – przeciwstawia się woli Kaczyńskiego, co do tej pory było nie do pomyślenia. Czy prezes PiS wciąż pomaga partii, czy ciągnie ją w dół? Łukasz Lipiński rozmawia z reporterką polityczną „Polityki” Anną Dąbrowską.