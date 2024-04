Kurski, Obajtek i Kamiński kontra Kierwiński, Budka i Sienkiewicz. Co nam mówią listy?

PiS wysyła do Parlamentu Europejskiego bohaterów swoich największych afer, KO – ważnych ministrów. Skąd takie listy i co mają przynieść Jarosławowi Kaczyńskiemu i Donaldowi Tuskowi? Rozmowa z Barbarą Brodzińską-Mirowską.

Największe partie pokazały już kluczowe nazwiska na swoich listach w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które czekają nas już 9 czerwca. Potwierdzają się spekulacje, że PiS wystawi m.in. Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, KO z kolei wysyła do Brukseli trzech ważnych ministrów: Marcina Kierwińskiego, Bartłomieja Sienkiewicza i Borysa Budkę. Trzecia Droga wystawia m.in. Michała Koboskę i Różę Thun (Polska 2050) oraz Krzysztofa Hetmana (PSL), a Lewica – Krzysztofa Śmiszka czy Marka Belkę. Co nam to mówi o kampanii, która po długim weekendzie ruszy już z kopyta? Łukasz Lipiński rozmawia o eurowyborach z politolożką z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i autorką podkastu „460” Barbarą Brodzińską-Mirowską.