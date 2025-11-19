Przejdź do treści
Karolina Lewicka
19 listopada 2025
Temat tygodnia

Temat tygodnia. Odc. 239

Ludzie mnożą się na własną zgubę! Dlaczego Polki nie rodzą dzieci?

Licznik tyka: według najbardziej pesymistycznego scenariusza liczba ludności Polski w 2060 r. nieznacznie przekroczy 28 mln.

Ludzie mnożą się na własną zgubę! – grzmiał angielski ekonomista Thomas Malthus, autor teorii przeludnienia. W tym stuleciu Ziemian ma być już ok. 10 mld. Z drugiej strony w wielu krajach, w tym w Polsce, to demografowie biją na alarm: dzieci rodzi się za mało. I jak zawsze w takich sytuacjach pada fundamentalne pytanie o to, jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy. Odpowiedź ma zaś charakter złożony.

Tak, niepłodność stała się chorobą społeczną. Tak, małżeństwo i rodzicielstwo nie są jedynym scenariuszem na życie. Tak, kobietom i mężczyznom coraz trudniej stworzyć stałą relację, a dopiero w takiej na świat przychodzi potomstwo. I tak deklaracje o chęci posiadania dzieci, bo większość Polaków deklaruje, że chce, przybierają postać pobożnych życzeń.

A licznik tyka: według najbardziej pesymistycznego scenariusza liczba ludności Polski w 2060 r. nieznacznie przekroczy 28 mln.

Karolina Lewicka rozmawia z Agatą Szczerbiak i dr. Tomaszem Sawczukiem (Polityka Insight).

Karolina Lewicka

Dziennikarka Radia TOK FM, wykładowczyni Collegium Civitas, politolożka. Laureatka Medalu Wolności Słowa.

