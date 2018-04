Kamil Stepan Burzliwe czasy ostatniego cara Przegrane wojny Mikołaja

Otrzymał staranne wykształcenie, które jednak nie było w stanie zastąpić braku cech, tak ważnych dla władcy: silnego charakteru, odwagi i energii. Mikołaj II (1868–1918), ukształtowany – podobnie jak jego ojciec Aleksander III – przez Konstantego Pobiedonoscewa, był zwolennikiem utrzymania status quo, samowładztwo traktował jako spuściznę przodków, której nie wolno uszczuplać. Niemal od początku jego panowania wstrząsały Rosją fale rozruchów i strajków – zarówno robotniczych, jak i chłopskich – które bezskutecznie starano się wygasić, wzmacniając represje i zwiększając rolę ochrany. Tymczasem szybkiemu rozwojowi przemysłu rosyjskiego towarzyszył żywiołowy rozwój nielegalnych partii rewolucyjnych (Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji, Partia Socjalistów Rewolucjonistów), które z jednej strony przystąpiły do organizowania wystąpień robotniczych, z drugiej odpowiadały na terror władz zamachami na czołowych przedstawicieli regime’u. Car kontynuował program uprzywilejowania Rosjan kosztem innych narodowości imperium, nie cofając się nawet przed redukcją autonomii Finlandii, a także polityką dyskryminacji Żydów, która zaowocowała nową falą pogromów (1903–06). Mikołaj II starał się też umacniać i poszerzać wpływy rosyjskie na Dalekim Wschodzie. Początkowo polityka ta zdawała się przynosić efekty, jednak doprowadziła do zaostrzenia stosunków z Japonią, car zaś – marzący o opanowaniu Korei i osiągnięciu całkowitej dominacji w Azji – chętnie poddał się wpływowi grona doradców, prących do wojny z Japonią. Wbrew oczekiwaniom cara wojna ta (1904–05) okazała się pasmem rosyjskich klęsk, zarówno na lądzie, jak i na morzu. Na dodatek pogorszyła sytuację wewnętrzną kraju – szybko rosło bezrobocie i drożyzna, mnożyły się strajki, początkowo lekceważone przez cara. W styczniu 1905 r., po zmasakrowaniu wielkiego pochodu robotniczego w Petersburgu (tzw. krwawa niedziela), kryzys przerodził się w rewolucję, której towarzyszyły kolejne niepowodzenia wojenne (upadek Port Artur, klęski pod Mukdenem i Cuszimą). Zmuszony sytuacją car zgodził się na zawarcie upokarzającego pokoju (utrata półwyspu Liaotung i części Sachalinu, wycofanie się z Mandżurii, wejście Korei do japońskiej strefy wpływów), a gdy wiadomości o pokoju spowodowały nasilenie ruchu rewolucyjnego, zmuszony był wydać sprzeczny ze swymi przekonaniami manifest (1905), nadający obywatelom nietykalność osobistą, wolność słowa, zgromadzeń i stowarzyszeń, a także ustanowić nowoczesny rząd oraz pochodzącą z wyborów Dumę Państwową. Sympatie cara, nierozumiejącego aspiracji liberałów, pozostawały po stronie powstałego wówczas czarnosecinnego Związku Narodu Rosyjskiego. Rząd nowego premiera, Piotra Stołypina, zdołał wreszcie w 1907 r. krwawo stłumić rewolucję. Car starał się kontynuować poprzednią politykę, wzmożono rusyfikację, ograniczano instytucje autonomiczne. Jednocześnie przemysł rosyjski, wzmocniony francuskimi kapitałami, rozwijał się jeszcze szybciej niż przed rewolucją, osiągając rokrocznie kilkunastoprocentowy wzrost. Kontynuując tradycyjną już opiekę nad ludami południowosłowiańskimi, car zdecydował się stanąć po stronie Serbów, ogłosił mobilizację i 1 sierpnia 1914 r. Rosja przystąpiła do wojny w Europie. Już w pierwszym miesią

