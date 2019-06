Mocarstwo gospodarcze

Historia japońskiej gospodarki to pełna wzlotów i upadków walka o zdobycie i utrzymanie pozycji jednej z największych gospodarek świata.

Etyczny kapitalizm. W początkach okresu Meiji młody samuraj Shibusawa Eiichi, który dopiero co wrócił z wyprawy po Europie, został mianowany członkiem Ministerstwa Finansów i zainicjował pierwsze reformy gospodarcze w zachodnim stylu. Powszechnie znany jako ojciec japońskiego kapitalizmu, był twórcą kluczowych instytucji, takich jak tokijska giełda i Japońska Izba Przemysłowo-Handlowa, oraz pierwszego komercyjnego banku, który uczestniczył w powołaniu do życia 500 spółek (wiele funkcjonuje do dziś).