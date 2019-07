Egzotyczna Rzeczpospolita w oczach cudzoziemców

Nieliczni przybysze z Zachodu, którzy zwiedzili Polskę w czasach Sobieskiego, byli zgodni w jednym: widzieli kraj egzotyczny.

Miniona świetność. Młodość Jan III Sobieski spędził w zupełnie innym państwie niż to, w jakim mu przyszło rządzić. Gdy miał 16 lat, Władysław IV Waza poślubił per procura księżniczkę mantuańską Ludwikę Marię Gonzagę. Gdy przyszła królowa przypłynęła na statku do Gdańska, towarzyszącą jej świtę oszołomiło miasto. „Wszystko, co Grecy pisali o bogactwie i zbytku starożytnych Persów nie dorównywa wcale temu, cośmy widzieli, a co z trudem możemy wierzyć, żeśmy widzieli” – relacjonował w pamiętniku towarzyszący królowej historyk i dyplomata Jean Le Laboureur.