Co się zdarzyło 80 lat temu

1 września 1939 r., o godz. 4.47 nad ranem, na starym niemieckim pancerniku „Schleswig-Holstein”, zacumowanym przy półwyspie Westerplatte opodal Gdańska, padła komenda: Feuerlaubnis! (ognia). W ciągu siedmiu minut na polską Wojskową Składnicę Tranzytową spadło 8 pocisków kalibru 28 cm, 59 pocisków kalibru 15 cm oraz 600 pocisków kalibru 20 mm. Zaczęła się wojna.

Co doprowadziło do napaści Niemiec na Polskę, a w efekcie do wybuchu drugiej wojny światowej? Przecież nie to, że Polska odmówiła Adolfowi Hitlerowi przyłączenia Gdańska do III Rzeszy i budowy eksterytorialnej autostrady przez własne terytorium.