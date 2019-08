Najdawniejsze dzieje Śląska

Co dzięki badaniom, przede wszystkim archeologicznym, wiemy o społeczeństwach zamieszkujących ziemie dzisiejszej Polski w odległej przeszłości.

Odczytywanie zamierzchłej przeszłości. Istotną cechą pradziejów jest to, że tworzące je społeczeństwa nie posługiwały się pismem i nie pozostawiły nam o sobie żadnych przekazów pisanych, ale jedynie niektóre materialne ślady swoich działań i przedmioty, jakimi w tych działaniach się posługiwali i które przetrwały do naszych czasów głównie w ziemi. Fakt, iż zdani jesteśmy jedynie na materialne ślady działań i same przedmioty w tych działaniach używane przez minione społeczeństwa, nie oznacza, że niosą one jedynie możliwości poznawcze w zakresie kultury materialnej.