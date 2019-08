Pruska aneksja

Po podbiciu przez Prusy Śląsk stał się jedną z prowincji scentralizowanego państwa Hohenzollernów. Jego najbogatszym regionem.

Czapki pruskich grenadierów i fizylierów z ok. 1770 (z orłem pruskim i inicjałami Fryderyka Wielkiego).

Aneksja Śląska. Powstanie tzw. pruskiego Śląska było następstwem wojen toczonych przez Prusy i Austrię w XVIII w. Pierwsze dwie (1740–42 oraz 1744–45) były częścią konfliktu o sukcesję austriacką. Warunki pokoju zawartego we Wrocławiu w 1742 r. ustalały granicę między władztwem Wiednia i Berlina, która okazała się nader trwała – przetrwała do XX w., a na wielu odcinkach do 1945 r. Ostatnia z wojen śląskich (1756–63) była zaś środkowoeuropejskim epizodem wojny siedmioletniej.