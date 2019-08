Największa prowincja w Królestwie Pruskim

Wraz z Prusami Śląsk znalazł się w Cesarstwie Niemieckim. Tu go zastała Wielka Wojna.

Śląski aplauz. Wojna francusko-niemiecka (1870–71) zakończyła się proklamacją ogłoszoną 18 stycznia 1871 r. w Wersalu o powołaniu II Rzeszy Niemieckiej oraz podpisaniem 10 maja pokoju we Frankfurcie nad Menem. To pierwsze odbyło się w pałacu Ludwików, gdzie była kwatera główna pruskiego króla Wilhelma I Hohenzollerna i gdzie ogłoszono go niemieckim cesarzem.

Zwycięstwo przyniosło Niemcom wiele długofalowych korzyści: stanowiło wielką chwałę pruskiego oręża, oznaczało też historyczne i długofalowe upokorzenie Francuzów.