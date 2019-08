Najcenniejsza polska dzielnica

Górny Śląsk dla międzywojennej Polski był najcenniejszą z dzielnic. Ślązakom niepodległość dała powody do dumy, lecz okazała się też ciężkim kawałkiem chleba.

Powitalne bramy. „Dla mnie był to najpiękniejszy dzień życia, kiedy wojska polskie wkraczały do Katowic, kiedy na rynku stolicy nowego województwa odbywały się wspaniałe uroczystości przejmowania Śląska przez Polskę. Było to spełnieniem marzeń mego życia” – opisywał Wojciech Korfanty dzień 20 czerwca 1922 r., gdy polskie oddziały pod dowództwem gen. Stanisława Szeptyckiego przekroczyły starą granicę. Na krótkim odcinku ich przemarszu do Katowic Ślązacy postawili 30 bram powitalnych.