Na Śląsku Cieszyńskim

Obawy o utrzymanie Śląska Cieszyńskiego powodowały, że głównym zmartwieniem władz nowo utworzonej Czechosłowacji stała się polityka narodowościowa.

Czechizacja. Pierwszy spis powszechny przeprowadzony w 1921 r. wykazał, że 25,4 proc. mieszkańców regionu stanowią Polacy. Przy czym wiele wskazuje na to, iż liczba polskiej ludności została celowo zaniżona. Do tego należało dodać ok. 11 proc. Niemców; ich znaczenie polityczne było większe od liczebności, ponieważ zdominowali lokalną gospodarkę. A Śląsk Cieszyński był dla Czechosłowacji jednym z najcenniejszych regionów przemysłowych. Czechów niepokoiły też informacje o istnieniu struktur konspiracyjnych wspieranych przez polski II Oddział Sztabu Generalnego (wywiad wojskowy).