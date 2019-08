Modernistytczna architektura na Śląsku

Dziesięć najciekawszych przykładów architektury nowoczesności (do 1939 r., wybór autorski).

Śląsk ma znakomite, wielokulturowe tradycje modernistyczne i jest to wciąż żywe dziedzictwo; m.in. dzięki niemu współcześni architekci z tego regionu wypracowali sobie tak mocną pozycję w kraju. Łączyły się na Śląsku moderna polska i niemiecka, nowoczesny klasycyzm i narodowa wersja art déco z kosmopolityczną awangardą i radykalnym funkcjonalizmem, co skutkowało bogactwem i zróżnicowaniem. To nie tylko prywatne wille, ale też monumentalna architektura władzy i ascetyczne kościoły. Działały tu wybitne osobowości, m.