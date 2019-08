Mundury piechoty

AN

1. Rogatywka garnizonowa wz. 1936. 2. Rogatywka polowa wz. 1937. 3. Hełm polski wz. 1931. 4. Kurtka mundurowa wz. 1936. 5. Znak tożsamości. 6. Maska przeciwgazowa wz. 1932 w torbie brezentowej. 7. Opatrunek osobisty. 8. Para ładownic skórzanych na naboje karabinu Mauser wz. 1898a. 9. Chlebak wz. 1933. 10. Pas skórzany żołnierski. 11. Manierka wz. 1938. 12. Pochwa do bagnetu wz. 1929 z żabką. 13. Łopatka w pokrowcu skórzanym ramkowym. 14. Plecak wz. 1933 z kocem. 15. Suchar wojskowy z 1939 r. 16. Menażka wz. 1931. 17. Niezbędnik (łyżka i widelec). 18. Owijacze. 19. Para trzewików żołnierskich. 20. Granat obronny GR 1931. 21. Granat zaczepny GR 1931. 22. Karabin Mauser wz. 1898a prod. Fabryka Broni w Radomiu. 23. Amunicja łódkowana do karabinka Mauser wz. 1898a w pudełku fabrycznym. 24. Bagnet wz. 1929 na karabin Mauser wz. 1898a. 25. Nożyce do cięcia drutu.

Mundur sierżanta piechoty niemieckiej (1939 r.)