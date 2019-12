Zdobywcy terytoriów zamorskich

Gdyby nie kilku obdarzonych charyzmą mężczyzn, spragnionych bogactwa i awansu, historia potoczyłaby się jeśli nie inaczej, to z pewnością dużo wolniej.

Odkrycie Ameryki. A Castilla y León nuevo mundo dio Colón (Kastylii i Leonowi Kolumb dał nowy świat) – tak brzmi dewiza rodu Kolumbów. Niezależnie od sporów o pierwszeństwo to Krzysztof Kolumb niewątpliwie zasługuje na miano Pierwszego Odkrywcy – ze względu na skutki zorganizowanych przez niego wypraw, które dały początek erze nowożytnej. Do ekspedycji doszło dzięki niezwykłej determinacji oraz zdolności przekonywania ambitnego genueńczyka, który po wielu latach starań na różnych europejskich dworach zdołał nakłonić Izabelę i Ferdynanda, królów dopiero co zjednoczonej Hiszpanii, do karkołomnego z ówczesnej perspektywy przedsięwzięcia odnalezienia drogi do Azji przez Atlantyk.