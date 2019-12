Brazylia, Argentyna, Urugwaj

Brazylia

Spójne, hierarchiczne państwo. Brazylia, jak już wiemy, uzyskała niepodległość w stosunkowo łagodny sposób. Nowe państwo, w przeciwieństwie do południowoamerykańskich sąsiadów, nie musiało mierzyć się z problemem demobilizacji ogromnego aparatu wojskowego po uzyskaniu niepodległości. W efekcie nie doszło tam do pojawienia się kaudylizmu. Co ważne, zachowano też spójną strukturę polityczno-terytorialną – Brazylia, mimo ogromnego terytorium, nie rozpadła się na szereg odrębnych państw.