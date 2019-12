Kuba, Dominikana, Salwador, Kostaryka, Panama

Kuba

Przedłużona hiszpańska kontrola. W okresie kolonialnym Kuba odgrywała dwie ważne role: była punktem przystankowym dla floty hiszpańskiej na drodze do kontynentalnej Ameryki oraz generowała dochody związane z eksportem tytoniu i cukru z trzciny cukrowej. Ok. 1860 r. produkowała prawie jedną trzecią (500 tys. ton) cukru na świecie. Boom ten napędzała tania siła robocza, czyli praca niewolników z Afryki (szacuje się, że w latach 1800–65 przywieziono na wyspę w koszmarnych warunkach ok.