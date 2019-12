Ameryka Łacińska w czasie dwóch wojen światowych

Podczas I i II wojny światowej latynoamerykańskie państwa starały się zachować bezstronność, ale zachodnie mocarstwa nie pozwalały im na ten luksus.

Demonstracja niezależności. Ogłosiwszy neutralność wobec wojny, która w 1914 r. przemieniła Europę w pole bitwy, państwa Ameryki Łacińskiej nie były bezpośrednio zaangażowane w militarny konflikt. Dyskusje o nim wywoływały co prawda wielkie emocje wśród opinii publicznej, ale żaden z miejscowych rządów nie czuł społecznej presji, by włączyć się do walki po którejś ze stron. Mimo że wymogi neutralności nie zawsze dawały się pogodzić z interesem politycznym lub ekonomicznym, uwikłane w różnorodne sieci zależności państwa Ameryki Łacińskiej w większości przypadków miały zbyt dużo do stracenia lub zbyt mało do zyskania, by zmieniać swoją postawę.