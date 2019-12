Latynowskie dyktatury wojskowe

Wojskowe i cywilne dyktatury w Ameryce Łacińskiej epoki zimnej wojny broniły społecznego układu, szafując hasłem walki z komunizmem. Chodziło jednak o zatrzymanie wszelkiego postępu.

Kto chce reform, ten komunista. Plagami Ameryki Łacińskiej były w okresie zimnej wojny głębokie przepaści społeczne, nędza, na niektórych obszarach nawet głód, tyranie zwyrodnialców, przemoc policji i wojska. Te realia przesądzały o gwałtowności dążeń do zmiany, skłaniały do postaw rewolucyjnych – dlatego latynoamerykańscy buntownicy brali nieraz do ręki broń, zakładali w miastach i na wsiach oddziały partyzanckie.

Zimna wojna – tzn. rywalizacja między demokracją w stylu zachodnim a realnym socjalizmem, między USA a ZSRR i Chinami – przesądzała o tym, że każdy sprzeciw w imię sprawiedliwości społecznej lokalne elity Ameryki Łacińskiej, jak i Stany Zjednoczone, traktowały jako komunistyczną intrygę inspirowaną z Moskwy.