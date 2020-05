Siedmiu najważniejszych dowódców alianckich

Wielkich dowódców alianckich łączyły wybitne umiejętności wojskowe, zdolność pozyskiwania lojalności najbliższego otoczenia oraz przeczucie, że nadchodzą czasy potęgi masowych mediów, a popularność u reporterów wojennych przekłada się na popularność u żołnierzy, a może i u wyborców.

Amerykanie kochają zwycięzców. Mówi się, że generałowie szykują się na poprzednią wojnę. To ironiczne porzekadło nie sprawdza się w przypadku głównodowodzących w drugiej wojnie światowej – i to po obu stronach: państw Osi i aliantów. Choć wielu z nich studiowało jeszcze przed pierwszą wielką wojną, a szlify zdobywało właśnie na niej i w okresie międzywojennym, na frontach drugiej wielkiej wojny dowiedli, że nie są skamielinami minionej epoki. Jak zawsze pomógł też łut szczęścia, polegający na tym, że jest się pod ręką we właściwym momencie.