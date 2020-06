Hanza – oś bałtyckiego handlu

Trwałe włączenie strefy bałtyckiej w sieć europejskich powiązań gospodarczych zbiegło się w czasie z powstaniem związku kupców, który przez ponad 200 lat dominował w bałtyckim handlu.

Lubeka i miejska kolonizacja. Podbój przez władców niemieckich ziem między dolną Łabą i Odrą, zamieszkanych przez Słowian, oraz towarzysząca temu kolonizacja sprawiły, że od połowy XII w. coraz aktywniej w bałtyckim handlu zaczęli uczestniczyć kupcy z miast północnoniemieckich. W 1143 r. hrabia Holsztynu założył nad rzeką Trawą, ok. 20 km od jej ujścia do Bałtyku, miasto Lubekę (niem. Lübeck; nazwa odnosiła się do zniszczonej w tej okolicy kilka lat wcześniej słowiańskiej osady Liubice).