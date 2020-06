Średniowieczne statki handlowe

Najpopularniejsze średniowieczne typy statków bałtyckich.

Knary. Klasyczne skandynawskie statki towarowe, knary, były mniej smukłe od okrętów wojennych, miały równie niewielkie zanurzenie, ale mocniejszą konstrukcję, dzięki czemu lepiej nadawały się do pływania po pełnym morzu (dł. 14–22 m, szer. 4–6 m, a stosunek długości do szerokości wynosił od 3:1 do 5:1). Osią konstrukcyjną szkieletu statku była stępka, do której przytwierdzano wykonane z pojedynczych kawałków drewna dziobnicę i stewę rufową. Kadłub o poszyciu zakładkowym był zrobiony z dartych wzdłuż pnia desek o długości równej długości całego statku.