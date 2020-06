Pomorscy Gryfici

Księstwo pomorskich Gryfitów nie wybiło się na samodzielność, a o jego ziemie rywalizowali w średniowieczu Piastowie, Sasi i Duńczycy; ostatecznie wygrała Brandenburgia.

Pierwsze próby podboju. W świetle XI-wiecznych źródeł Pomorze rozciągało się między dolną Odrą a dolną Wisłą. W spisanej ok. 1070 r. kronice Adama z Bremy Odra jest wzmiankowana jako rozdzielająca ziemie słowiańskich plemion Pomorzan i Wieletów. W wyniku ekspansji tych pierwszych na zachód rubież ich władztwa została przesunięta aż do rzeki Reknicy (niem. Reckenitz), do terytoriów zamieszkanych przez słowiańskich Obodrytów (dzisiejsza Meklemburgia).

W rywalizacji o ziemie położone przy ujściu Odry w II poł.