Pokrzyżackie losy Prus

Pokrzyżackie Prusy były polskim lennem, ale ostatecznie dostały się w ręce Hohenzollernów z Berlina.

Projekt sekularyzacji. W 1511 r. na urząd wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego (Niemieckiego) został wybrany książę Albrecht (1490–1568), syn margrabiego Fryderyka III von Brandenburg-Ansbacha i Zofii, córki polskiego króla Kazimierza Jagiellończyka. Mimo że był bratankiem zasiadającego na krakowskim tronie Zygmunta Starego, to nie zamierzał złożyć mu przysięgi wierności, do której każdy kolejny mistrz był zobowiązany na mocy postanowienia pokoju toruńskiego z 1466 r. W rezultacie doszło do wybuchu konfliktu zbrojnego (1519–21).