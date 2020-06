Bałtyk otoczony kanałami

Z Bałtyku na Morze Północne można przedostać się dwoma sztucznymi arteriami wodnymi, przebiegającymi przez terytoria Szwecji i Niemiec, zaś system kanałów rosyjskich wiedzie aż na Morza Białe, Kaspijskie i Czarne.

Ze wschodniego na zachodnie wybrzeże Szwecji. Śródlądowa arteria żeglugowa łącząca oba oblewające Szwecję morza zaczyna się w Mem na zachodnim krańcu wąskiej bałtyckiej zatoki Slätbaken, następnie biegnie Kanałem Gotajskim do jeziora Asplågen, ponownie kanałem do jeziora Roxen, dalej dwoma przekopami do jeziora Boren i systemem śluz do wielkich śródlądowych mórz, czyli jezior Vättern i Vänern. Dalej na zachód kanałem Trollhätte i rzeką Göta do Göteborga.