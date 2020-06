Od języków Bałtów po Kaszëbskô mowę

Lingwistyczna mapa rejonu Morza Bałtyckiego jest dość skomplikowana.

Lingwistyczny miszmasz. Opisując strefę Morza Bałtyckiego, często posługujemy się terminem kraje nadbałtyckie, mając na myśli państwa leżące u jego wybrzeży. Nie da się zastosować takiego uogólnienia w odniesieniu do języków używanych w regionie. Estoński i fiński należą do rodziny języków ugrofińskich. Natomiast języki bałtyckie, tj. łotewski i litewski, są historycznie spokrewnione ze słowiańskimi – polskim i rosyjskim. W opinii lingwistów obie grupy tworzyły kiedyś język bałtosłowiański należący do rodziny indoeuropejskiej.