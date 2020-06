Skandynawski design

Ikony skandynawskiego wzornictwa.

Złota era. W 1899 r. szwedzka pisarka Ellen Key opublikowała wpływową w kręgach artystycznych broszurę „Skönhet at alla” (Piękno dla wszystkich), w której głosiła tezę, że popularyzacja wykształcenia estetycznego mogłaby zaowocować lepszą jakością rzemiosła, a w konsekwencji reformą społeczną i poprawą standardów życia osób niezamożnych. W pierwszych dekadach XX w. wśród projektantów w Europie rozpowszechniało się dążenie do tworzenia form prostych, funkcjonalnych, estetycznych, produkowanych masowo i przez to ogólnodostępnych.