Przeciąganie rury

Dnem Morza Bałtyckiego przebiegają jedne z najdłuższych ze zbudowanych do tej pory podwodnych gazociągów. Oba są przeznaczone do transportu rosyjskiego gazu do Niemiec i krajów zachodniej Europy – i oba wzbudzają wiele politycznych emocji.

North Stream 1. Pierwszy z gazociągów jest obecnie nazywany North Stream 1 (a po rosyjsku Severny potok). Składa się z dwóch nitek o długości 1222 km i średnicy 1,22 m. Osiągnął wydajność 55 mld m sześc. rocznie. Nitki rurociągu schodzą do morza pod Wyborgiem (byłe fińskie Vipuri) nad Zatoką Fińską (odcinek lądowy to 1,5 km), biegną rosyjskim morzem terytorialnym przez 121,8 km, rosyjską wyłączną strefą ekonomiczną przez 1,4 km, między morzem terytorialnym Finlandii i Estonii (ale w obrębie wyłącznej strefy ekonomicznej tej pierwszej na odcinku 375,3 km), następnie Bałtykiem środkowym na wschód od szwedzkiej Gotlandii (szwedzką wyłączną strefą ekonomiczną na odcinku 506,4 km) i na południe od duńskiego Bornholmu (przez morze terytorialne Danii na odcinku 87,7 km i wyłączną strefę ekonomiczną Danii na odcinku 49,4 km), by osiągnąć wody niemieckie i wyjść na ląd w rejonie miasta Greifswald w Meklemburgii-Pomorzu Przednim (łącznie 50,4 km).