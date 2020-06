Duch regionu

Nadbałtyckie państwa i społeczeństwa w XXI w.

Region bałtycki. W odniesieniu do Morza Bałtyckiego oraz leżących nad nim obszarów lądowych, powiązanych z nim geograficznie, gospodarczo i politycznie, używamy zazwyczaj określenia region bałtycki. Jego historia była (o czym pisaliśmy w poprzednich artykułach tego „Pomocnika”) nierozerwalnie związana z rolą, jaką akwen ten odgrywał w handlu międzynarodowym. Ale nadal malowanie zbiorowego portretu narodów bałtyckich to zadanie trudne i zarazem niewdzięczne. A co dopiero, gdy ma dotyczyć nacji co prawda sąsiadujących ze sobą, z których jednak część tak naprawdę dopiero od dwóch dekad odkrywa siebie nawzajem.