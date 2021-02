Maria Antonina Austriaczka (1755–93)

Królowa Francji.

Niech jedzą ciastka! – słynna odpowiedź Marii Antoniny na wiadomość o pozbawionych chleba, buntujących się z głodu paryskich masach, przeszła do historii i przesądziła o negatywnym wizerunku królowej Francji. Nie ma jednak żadnych dowodów, że żona Ludwika XVI (pan. 1774–92) naprawdę to powiedziała. Jako pierwszy umieścił ów cytat w jej ustach dziennikarz Alphonse Karr w satyrycznym periodyku „Les Guępes” prawie 50 lat po rewolucji. Wiele wskazuje na to, że „Niech jedzą ciastka” było jednym z tych kłamstw, które powtarzane w nieskończoność w końcu stały się prawdą.